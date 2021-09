Alessio Grosso, caporedattore di MeteoLive.it

Alessio Grosso, nato a Milano, esperto di meteorologia e previsioni del tempo, è caporedattore del principale quotidiano meteo presente in rete: www.meteolive.it.

Vive e lavora nel capoluogo lombardo, interviene spesso come opinionista scientifico e previsore in diverse trasmissioni televisive e radiofoniche, tiene conferenze sulle tematiche ambientali e climatologiche.

Con Mursia ha pubblicato i romanzi Apocalisse bianca, Apocalisse rossa e Apocalisse nera, una trilogia di successo che ha inaugurato in Italia un genere letterario assolutamente nuovo e originale, il meteo-thriller.

Dal 1999 Alessio Grosso entra a far parte del team di MeteoLive.it e della società Meteo Italia S.r.l., analizza i modelli fisico-matematici, redige editoriali e articoli previsionali, si occupa di allerte meteo per clienti di fascia alta.