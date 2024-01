ANTICICLONE PAZZO: l’Italia stretta tra mitezza esasperata, nebbia e gelo!

L’alta pressione continua a dominare la scena meteorologica italiana ed europea e lo farà ancora per diverso tempo. Tra giovedi e venerdi une veloce perturbazione diretta verso l’Europa orientale proverà a muovere un po’ l’aria, ma i risultati saranno scarsi. Quasi tutta l’Italia sperimenta temperature miti e belle giornate di sole ad eccezione della Pianura Padana che si trova immersa in dense nebbie che fanno ristagnare il freddo nei bassi strati con fenomeni di galaverna o nebbia congelante.

Nella giornata odierna non cambierà niente. La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di martedi 30 gennaio (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

A parte qualche velatura in arrivo da ovest sull’Italia non cambierà niente. Ancora tanta nebbia sulle pianure del nord ed un po’ di vento al meridione ed in Sicilia.

Queste le temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

A parte i casi nebbiosi della Pianura Padana, con temperature anche sotto i 5°, sul resto d’Italia valori miti. Punte di 16° sulle Isole ed un po’ di freddo sull’Appennino meridionale.

Infine, questo è il soleggiamento atteso in Italia tra le 8 e le 16 di domani, mercoledi 31 gennaio:

Nessun cambiamento sostanziale a parte un’attenuazione dei venti da nord al sud.