Week-end non esente da MALTEMPO: come andrÃ  sulla tua regione?

Sarà un fine settimana dettato da piogge e temporali, ma non per tutti. Una depressione si piazzerà al centro del Mediterraneo, condizionando negativamente il tempo della Sardegna, delle regioni centrali e parte del meridione. Le regioni settentrionali resteranno invece in compagnia del sole a parte qualche sporadico fenomeno nella giornata di domenica.

Andiamo però con ordine: questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di sabato 6 novembre:

Maltempo anche severo sulla Sardegna, specie sui settori orientali e meridionali, con piogge anche forti e temporali. Rovesci più discontinui, ma comunque presenti, agiranno sulle regioni centrali e su parte del meridione peninsulare. Più scarsi i fenomeni all'estremo sud, in Sicilia ed addirittura assenti al nord dove sarà una bella giornata di sole.

Queste sono invece le previsioni relative alla giornata di domenica 7 novembre:

La figura di maltempo dovrebbe arretrare verso le Baleari. Rovesci più discontinui saranno però possibili sulla Sardegna e al centro, ma alternati a fasi di tempo soleggiato.

Tempo migliore al nord e all'estremo sud, fatta eccezione per qualche pioggia sporadica sulla Campania e sull'Emilia Romagna. Temperature in aumento stante la presenza di venti sciroccali sul Mediterraneo.

