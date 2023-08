Tornerà il CALDO nel fine settimana? Si, ma...

La fase variabile-instabile che sta interessando la nostra Penisola continuerà fino alla giornata di giovedi (qui tutti i dettagli a riguardo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/tra-mercoledi-e-gioved-ancora-rischio-temporali-vediamo-le-aree-coinvolte/98501/).

Successivamente si prevede la rimonta dell'alta pressione con il ritorno di un po' di caldo sull'Italia nel prossimo fine settimana. La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia alla mezzanotte su domenica 3 settembre:

Alta pressione sull'Italia, specie al centro e al sud, ma insidiata da una depressione sulla Penisola Iberica; una vera e propria spina nel fianco perchè dai suoi movimenti dipenderà il tempo della settimana prossima sul nostro Paese.

Nel fine settimana il tempo tenderà quasi ovunque a stabilizzarsi a parte incertezze sulle regioni settentrionali.

Farà caldo? Per rispondere a questa domanda prendiamo in esame la mappa delle temperature a 1500 metri, imbastite sempre dal modello americano, per le ore centrali di domenica 3 settembre:

E' innegabile un nuovo aumento delle temperature sul nostro Paese, ma come si nota dalla mappa, i valori dovrebbero restare ovunque sotto i 20° alla medesima quota di 1.500m, che corrisponde un po' al confine tra il caldo sopportabile ed intenso al suolo.

Al nord la situazione termica potrebbe restare anche abbastanza gradevole, complice la maggiore nuvolosità, mentre al centro e al sud - isole comprese- arriverà un caldo nel complesso sopportabile, neppure lontanamente paragonabile a ciò che abbiamo avuto la settimana scorsa.

