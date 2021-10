Primo week-end di ottobre non esente da TEMPORALI, ecco le REGIONI COINVOLTE

Cosa bolle in pentola per il primo fine settimana di ottobre in Italia? Sulla nostra Penisola sarà presente una situazione di attesa, in quanto tra lunedi 4 e martedi 5 ottobre un forte peggioramento potrebbe sferzare gran parte delle nostre regioni, specie il centro-nord, con piogge e temporali anche forti.

Il sole non mancherà, ma sarà una presenza insidiata spesso da annuvolamenti ed in qualche caso da rovesci e temporali.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese nell'arco di tutta la giornata di sabato 2 ottobre:

Al nord la giornata partirà abbastanza bene, con belle schiarite quasi ovunque ed addensamenti solo sulle fascia prealpina ed in Liguria. In giornata aumenterà la nuvolosità al nord-ovest dove in serata potrebbe arrivare qualche debole pioggia. Sul nord-est situazione immutata con prevalenza di sole fino a sera.

Una fascia di temporali potrebbe invece interessare la Sicilia e nel pomeriggio-sera anche le coste del Lazio e della Campania. Qualche piovasco sarà presente anche sulla Sardegna settentrionale, mentre sul resto del centro-sud prevalenza di sole ed assenza di fenomeni.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese nella giornata di domenica 3 ottobre:

Partendo dal nord: rovesci tra Val d'Aosta e Alto Piemonte; temporali su Liguria e Friuli, per il resto nubi sparse ed assenza di fenomeni.

Al centro piovaschi sparsi sul Tirreno, asciutto con belle schiarite su Sardegna e versante adriatico; qualche temporale al largo del Lazio.

Al sud qualche temporale possibile sulla Campania e la Sicilia, piovaschi in Calabria, asciutto e soleggiato altrove.

