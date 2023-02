Primo week-end della primavera meteorologica, ma non mancheranno episodi di MALTEMPO

Cosa bolle in pentola per il primo fine settimana della primavera meteorologica? La depressione che attualmente si trova nei pressi della Sardegna, si sposterà verso il meridione. Nella giornata di sabato darà maltempo sulle Isole e al sud, mentre domenica avremo generali condizioni di variabilità in un contesto non freddo.

Facciamo però parlare le mappe: la prima ci mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 4 marzo:

La depressione si porterà sullo Ionio. Darà luogo a rovesci sulla Sardegna orientale, la Sicilia e la punta estrema della Puglia. Rovesci anche tra Molise e Puglia Garganica con neve in Appennino oltre i 1000 metri. Su tutte le altre regioni tempo in miglioramento ed aumento delle temperature specie al nord, ma senza esagerare.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese per domenica 5 marzo:

Piovaschi o rovesci frequenteranno ancora la Sicilia e la Calabria. Qualche piovasco anche sulla Sardegna occidentale ed in serata anche tra la Liguria e la Toscana, per il resto tempo asciutto e temperature non particolarmente fredde.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/nuove-nevicate-in-arrivo-mercoledi-1-marzo-vediamo-dove/96645/