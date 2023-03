PALME con la pioggia, il vento, il freddo o il sole? Le ULTIMISSIME...

Di seguito, la mappa sinottica imbastita questa mattina dal modello americano valida per la notte tra sabato 1 e domenica 2 aprile:

E' una situazione che promette instabilità su gran parte dell'Italia, unitamente ad un calo delle temperature. In questa sede confermiamo che la giornata "peggiore" sarà domenica, mentre sabato il sole avrà modo di splendere e l'instabilità sarà ancora in fase embrionale.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 1 aprile:

Le uniche precipitazioni consistenti riguarderanno i settori confinali della Val l'Aosta dove nevicherà ovviamente in quota. Altrove avremo molto vento, mari in cattive condizioni, ma tempo nel complesso discreto. Qualche piovasco nel pomeriggio si accenderà sulle Alpi orientali e lungo la dorsale appenninica centro-settentrionale, così come sulla Sardegna occidentale.

Domenica 2 aprile sarà tutta un'altra storia:

Quasi tutto il nostro Paese verrà abbracciato da condizioni instabili con temperature in calo specie al centro e al sud. Anche il nord potrebbe essere interessato, quantomeno il nord-est e parte della Liguria, meno invece il resto del nord-ovest.

