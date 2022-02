Meteo WEEK-END - qualche SORPRESA PIOVOSA in vista, vediamo dove e quando

Non solo alta pressione nel prossimo fine settimana in Italia. Seppure in un contesto ampiamente anticiclonico, la coda di un corpo nuvoloso potrebbe sfiorarci, determinando qualche locale fenomeno in un contesto non freddo e quindi assai poco invernale.

L'alta pressione tenace è prevista entrare con decisione sull'Italia durante la settimana prossima, quando avremo una stasi completa del tempo da nord a sud.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa nel pomeriggio di sabato 5 febbraio:

Alta pressione sull'Italia, ma la coda di un debole corpo nuvoloso scivolerà dalle regioni centrali verso il meridione.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese sabato 5 febbraio in Italia:

All'interno della linea nera avremo una nuvolosità irregolare che potrebbe dispensare anche qualche piovasco, comunque di poco conto. Al nord e al sud invece il tempo sarà soleggiato, con probabile assenza di nebbia in Valpadana.

La terza mappa, infine, mostra la situazione attesa per domenica 6 febbraio:

Piovaschi al sud e sul medio versante adriatico, alternati comunque a fasi soleggiate ed accompagnate da un modesto vento da nord. Su tutte le altre regioni tempo soleggiato e piuttosto mite per il periodo.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/ci-infiliamo-nel-tunnel-dell-alta-pressione-inverno-sempre-pi-in-difficolta-/92975/