Ci infiliamo nel "tunnel" dell'ALTA PRESSIONE: inverno sempre più in DIFFICOLTA'...

Il fronte freddo che sta agendo sulle regioni meridionali rischia di essere l'ultimo, almeno fino al termine della prima decade di febbraio. L'alta pressione, dopo aver stazionato a lungo sull'Europa occidentale ed aver concesso di tanto in tanto qualche "scodata perturbata" in Adriatico e al sud, sembra intenzionata a distendersi sull'Italia, marginalizzando il freddo sempre più ad est.

I modelli hanno pochi dubbi a riguardo. La prima mappa mostra la media degli scenari del modello americano valida per lunedi 7 febbraio:

Una carta del genere non merita nemmeno troppi commenti. Osservate il flusso atlantico molto a nord e la scomparsa del freddo dall'Europa orientale.

Le condizioni meteorologiche associate a questa situazione ormai le conosciamo bene: nebbia e smog sulle pianure, mitezza in quota, completa assenza di pioggia o neve da nord a sud, con ulteriore aggravamento delle condizioni siccitose sul nord Italia.

Il modello europeo, nella sua media per il medesimo giorno, promuove la stessa situazione:

Pochi commenti da fare anche in questo caso, se non che l'inverno si avvierà verso una dura crisi da cui sarà molto difficile uscirne in tempi brevi.

