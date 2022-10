Meteo week-end: il ritorno della PIOGGIA su almeno 4 regioni, anche sulla tua?

Il secondo fine settimana di ottobre sarà a due facce. Sabato avremo ancora temperature esuberanti, quasi estive su diverse regioni. Domenica si avvicinerà invece una perturbazione che determinerà un aumento della nuvolosità ed alcune precipitazioni anche a carattere di rovescio ad iniziare dai settori occidentali e dal nord-ovest.

La prima mappa mostra le temperature attese in Italia alle ore 16 di sabato 8 ottobre. Dal punto di vista atmosferico il cielo non sarà del tutto sereno, ma spesso costellato da nuvolosità medio-alta, ma con basso rischio di pioggia.

Sarà ancora una giornata tardo estiva su gran parte della nostra Penisola. Segnaliamo 27° sulla Sardegna, il Foggiano e la Lucania, 26° sull'Emilia Romagna e 25° sulla Lombardia, la Calabria Ionica e la Sicilia. Altrove valori gradevoli, ma quasi ovunque superiori a 20°.

I primi segni di cambiamento li avremo nella giornata di domenica 9 ottobre. Ecco la sommatoria delle precipitazioni che cadranno in Italia nella giornata in parola, secondo il modello europeo:

Buone notizie per il nord-ovest dove si prevedono rovesci specie tra Piemonte e Lombardia. Piogge anche sul nord del Veneto, parte della Sardegna e sulla Sicilia occidentale, qui con il rischio anche di temporali. Qualche piovasco nelle ore pomeridiane non si esclude anche tra Umbria e Marche, per il resto tempo asciutto ed ancora caldo specie al sud. Temperature finalmente in calo invece nelle aree raggiunte dalle precipitazioni.

