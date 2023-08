Meteo fine settimana: ecco chi patirÃ  maggiormente il CALDO e chi avrÃ  qualche TEMPORALE

Di seguito, la situazione sinottica attesa in Italia nelle ore centrali di domenica 13 agosto:

L'alta pressione avrà vinto definitivamente la sua battaglia contro le fresche correnti da nord-ovest che ci hanno accompagnato nelle ultime settimane. Il tempo sarà quindi stabile sulla maggior parte delle nostre regioni, anche se non mancheranno alcune situazioni temporalesche locali di matrice convettiva, ovvero legate al forte soleggiamento.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni previste in Italia per l'intera giornata di sabato 12 agosto:

La mappa mette in evidenza il rischio di qualche temporale pomeridiano sulle Alpi, sull'Appennino Ligure e Tosco-Emiliano. Qualche piovasco potrebbe vedersi anche tra il sud della Calabria e l'est della Sicilia, per il resto tempo stabile e soleggiato.

La seconda mappa mostra invece la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domenica 13 agosto:

Al nord i temporali pomeridiani subiranno una lieve intensificazione ed interesseranno le Alpi, l'Appennino Ligure e Tosco-Emiliano, con basso rischio di sconfinamenti verso le aree di pianura adiacenti. Su tutte le altre regioni tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per qualche addensamento tra la Calabria e la Sicilia, ma senza fenomeni.

Sul fronte termico, la giornata più calda sarà domenica 13 agosto. Ecco le temperature attese alle ore 16 della giornata in parola:

Notiamo come i valori più elevati saranno presenti sulla Pianura Padana, con punte di 34-35°, così come sul medio e alto versante tirrenico. Relativamente più contenuti i valori termici sul resto d'Italia.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

