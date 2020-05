Meteo fine settimana: chi rischierà l'acquazzone o il temporale?

Ecco la mappa sinottica riferita alla notte tra sabato 30 e domenica 31 maggio:

L'alta pressione che da circa una settimana ci sta interessando, leverà le tende dall'Italia per trasferirsi in sede scandinava. Di rimando, la nostra Penisola verrà interessata da correnti fresche ed instabili di matrice orientale (freccia blu) che determineranno rovesci e temporali segnatamente in prossimità delle aree montuose, ma non solo.

Non avremo condizioni di maltempo diffuso; di conseguenza saranno anche possibili ampie e luminose schiarite in un contesto termico abbastanza gradevole.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di sabato 30 maggio secondo il modello americano:

I temporali saranno maggiormente frequenti su Abruzzo, Lazio e al meridione in genere, ad eccezione forse della Calabria. Temporali pomeridiani si svilupperanno inoltre lungo la chiostra alpina e sull'Appennino centro-settentrionale, con parziali sconfinamenti verso le pianure adiacenti e coste sottostanti. Fenomeni meno probabili sulla Sardegna.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di domenica 31 maggio, sempre secondo il modello americano.

Notiamo ancora situazioni temporalesche al meridione, specie su Calabria, Puglia e Sicilia orientale. Temporali si rinnoveranno anche lungo la chiostra alpina e appenninica nelle ore pomeridiane con locali sconfinamenti verso le pianure adiacenti e coste sottostanti.

Il tempo seguiterà ad essere nel complesso buono invece sulla Sardegna.

Sul fronte termico non farà caldo, ma lo vedremo in separata sede.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località