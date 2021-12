MALTEMPO anche nel fine settimana, vi diciamo quali saranno le regioni più colpite!

Il tempo non si ferma nemmeno un secondo. Il flusso di correnti da nord-ovest che si è insediato sulla nostra Penisola, piloterà una nuova perturbazione verso l'Italia nella giornata di domenica, animata da forti e freddi venti nord-occidentali. Di conseguenza avremo un fine settimana variabile/instabile specie al centro e al sud, mentre al nord il clima seguiterà ad essere più stabile per una reiterata azione di sottovento delle correnti.

Iniziamo con la giornata di sabato 4 dicembre, che si prevede complessivamente variabile sull'Italia:

Confermiamo le nevicate abbondanti sui versanti di confine tra Val d'Aosta e Ossola. Rovesci interverranno sulla Toscana con quota neve sui 1000 metri. Piovaschi anche su Sardegna, Lazio, Sicilia e settore ionico, animati da forti venti occidentali che saranno solo relativamente freddi.

L'irruzione fredda vera e propria dovrebbe arrivare domenica 5 dicembre:

Niente da fare per il nord che resterà come detto sottovento alle correnti portanti e non avrà fenomeni a parte rovesci tra Emilia Romagna e basso Veneto, nevosi sopra i 600 metri.

Al centro e al sud tempo molto instabile con rischio di piogge e rovesci sparsi specie su Tirreno e zone interne; il versante orientale risulterà anch'esso in ombra pluviometrica ed avrà scarsi fenomeni. Quota neve sui 600-700 metri sull'Appennino settentrionale, 800-1100 metri su quello meridionale. Temperature in calo ovunque e forti venti settentrionali.

