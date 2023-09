Il MALTEMPO del week-end - chi rischierà il NUBIFRAGIO?

La situazione prevista per il fine settimana non è ancora del tutto chiara. Alcune mappe prevedono fenomeni intensi, altre decisamente più blandi. Di sicuro vi sarà il trasferimento delle piogge dalle regioni settentrionali verso il centro e il meridione.

Per la giornata di sabato, in verità, le mappe sono abbastanza coerenti, mentre per domenica alcuni elaborati vedono sfuggire il maltempo verso la Grecia, mentre altri optano per una maggiore insistenza dei fenomeni sul nostro meridione e il versante adriatico.

In questa sede prenderemo in esame il modello europeo, che solitamente presenta buone prestazioni. La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 23 settembre (attendibilità 70%)

Al nord avremo rovesci residui in mattinata, specie su Lombardia e nord-est, ma con tendenza a miglioramento durante la giornata.

Le piogge ed i temporali più forti interesseranno l'Umbria, il Lazio e quasi tutto il meridione, in modo particolare la Campania e la Sicilia settentrionale. In questi settori non si escludono nubifragi. Sulle restanti regioni tempo asciutto o in miglioramento. Temperature in calo specie al centro e al meridione con definitiva fine del caldo anche sulle regioni estreme.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domenica 24 settembre (attendibilità 55-60%):

Secondo l'elaborato nostrano, temporali e rovesci intensi potrebbero interessare l'Abruzzo e il Molise, unitamente alla punta estrema della Puglia. Rovesci anche sul restante versante adriatico e meridione. Tempo invece soleggiato al nord a parte qualche disturbo sull'Emilia Romagna.

RIASSUMENDO: Il weekend si preannuncia variabile, con una situazione meteo ancora incerta. Secondo il modello europeo, sabato ci saranno piogge e temporali al centro e al sud, mentre al nord il tempo migliorerà nel corso della giornata. Domenica invece il maltempo si concentrerà sul versante adriatico e sul meridione, mentre al nord e sulle altre regioni ci sarà il sole. Le temperature subiranno un calo sabato, con la fine del caldo estivo, per poi risalire leggermente domenica. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti di scenario.

