Fine settimana tra NEVE, VENTO e MALTEMPO su alcune regioni, vediamo quali

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nella notte tra sabato 26 e domenica 27 febbraio:

Ecco la depressione che terrà sotto scacco l'Italia durante tutto il fine settimana. Notate la sventagliata di correnti fredde tra est e nord-est che determineranno abbondanti nevicate sull'Appennino Emiliano Romagnolo, oltre che su parte dell'Appennino Ligure. Il resto d'Italia sarà invece interessato da correnti più miti meridionali con rovesci e temporali sparsi.

Andiamo però con ordine: questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 26 febbraio:

Maltempo soprattutto tra l'Emilia Romagna e le Marche con neve anche intensa sopra i 100-150 metri sull'Emilia Romagna con puntate anche in pianura; sopra i 300-500 metri invece sulle Marche. Più alta la quota neve procedendo verso sud, fino a 800-1000 metri in prossimità di Lazio e Abruzzo.

Qualche nevicata sarà possibile anche sull'Appennino Ligure e le Alpi Marittime sopra i 600-700 metri. Sul resto del settentrione le precipitazioni saranno purtroppo assenti a parte qualche fiocco di neve sull'Oltrepò Pavese. Rovesci anche temporaleschi invece al centro e sulla Sardegna fino alla Campania. Ancora in attesa il restante meridione.

Attenzione ai venti molto forti da nord-est tra l'Emilia Romagna, le Marche, la Toscana e la Liguria con drastico calo delle temperature. Sul resto d'Italia venti moderati dai quadranti meridionali.

La seconda mappa mostra invece la sommatoria delle precipitazioni attese per domenica 27 febbraio:

A parte i settori alpini e dell'alta pianura padana che non avranno fenomeni, su tutte le altre regioni il tempo sarà instabile, se non perturbato. Ancora neve intensa tra Romagna e Marche sopra i 100-300 metri, ma con locali puntate anche in pianura. Qualche nevicata anche sull'Appennino Ligure sopra 600 metri e sulle Alpi Marittime sopra gli 850 metri.

Più alta la quota neve sul restante Appennino centrale, tra 800 e 1000 metri nei pressi del Lazio e dell'Abruzzo. Rovesci anche intensi sul Salento e sul medio-basso Tirreno fino alla Sicilia settentrionale. Venti sempre molto forti da nord-est tra Emilia Romagna, Toscana e Liguria con temperature rigide. Altrove clima abbastanza mite per venti di provenienza meridionale.

