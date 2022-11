Fine settimana contrassegnato da PIOGGE e TEMPORALI, vediamo dove

Sarà un fine settimana complessivamente instabile sulla nostra Penisola, con le precipitazioni che frequenteranno però essenzialmente il centro e il meridione. Sabato saremo interessati da una perturbazione, mentre domenica dalla sua retroguardia, in attesa di altri eventi attesi per l'inizio della settimana prossima.

Iniziamo con la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di sabato 19 novembre:

Il maltempo con piogge e temporali anche di una certa intensità interesserà la Sardegna centro-meridionale e gran parte del centro-sud peninsulare con particolare accanimento tra la Campania e la Calabria Tirrenica. Pioverà di meno invece sulla Toscana, la Sardegna settentrionale e le estreme regioni meridionali, Sicilia compresa.

Il nord Italia resterà invece fuori dalle precipitazioni a parte qualche rovescio sull'Emilia Romagna al mattino, ma in via di attenuazione. Ventilazione in rinforzo ovunque e temperature in calo specie sotto eventuali fenomeni.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domenica 20 novembre:

Rovesci e temporali sparsi su Sicilia, Calabria, Lucania e Puglia, in via di attenuazione nell'arco della giornata. Altrove avremo condizioni di variabilità con qualche piovasco tra la Romagna, le Marche e il nord della Sardegna. Temperature in calo ovunque stante la rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali.

