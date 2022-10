Fine settimana con l'alta pressione, ma non esente da DISTURBI, vediamo dove

Esaurita la fase di maltempo al centro e al sud, la pressione nel week-end tenderà ad aumentare, prologo di una settimana prossima tutt'altro che autunnale in Italia.

Il tempo tuttavia non sarà completamente stabile ed avremo la possibilità di qualche piovasco nelle aree dove gli annuvolamenti si presenteranno più consistenti. Non farà freddo, anzi, le temperature saranno molto miti da nord a sud.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 15 ottobre:

Piovaschi o pioviggini saranno possibili sulla Liguria, la Sardegna, la Sicilia settentrionale, la Calabria Ionica e la Puglia. Si tratterà di episodi piovosi molto modesti che non daranno luogo ad accumuli importanti. Su tutte le altre regioni il tempo si presenterà asciutto, anche se non del tutto sereno per la presenza di velature o nubi alte.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di domenica 16 ottobre:

Deboli piovaschi o pioviggini saranno presenti al nord-ovest, specie su Alpi e Liguria. Piovaschi anche tra arcipelago toscano e coste della toscana centrale. Per il resto tempo abbastanza buono e con temperature in ulteriore aumento.

