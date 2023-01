Ti segnaliamo: TEMPORALI a gennaio? Ci sono! Vediamo dove stanno colpendo

Il Mediterraneo: mare caldo per antonomasia! Nonostante ci troviamo alla fine di gennaio, il Mare Nostrum conserva al suo interno del calore latente che deriva da ciò che è successo (termicamente parlando) i mesi precedenti.

Al di fuori di questa ultima settimana, di freddo sul Mediterraneo ne abbiamo visto ben poco. Di conseguenza non dobbiamo meravigliarci che su alcune regioni si possa generare un fenomeno atmosferico sicuramente più estivo che invernale, ovvero IL TEMPORALE.

Ecco la mappa delle fulminazioni elaborata questo pomeriggio alle ore 15.10:

Come vedete, i temporali non sono molti, ma comunque sono presenti. In questo momento (15.10) c'è un temporale ad est della Corsica. Altri sono attivi in mare a sud del Golfo del Leone, oltre che in mezzo al Tirreno tra la Sardegna e il Lazio.

Più a sud i temporali lambiscono le coste della Sardegna meridionale e del sud della Sicilia, anche se il grosso dei fenomeni resta attaccato al mare, ovvero dove il calore è maggiormente presente.

