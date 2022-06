Irrompe aria FRESCA su tutta Italia nelle prossime 48 ore, ecco le temperature

Il primo importante break estivo è pronto a coinvolgere tutta Italia. Le temperature sono già in forte calo al nord mentre il caldo afoso continua ad avvolgere buona parte del centro e del sud. L'aria fresca e instabile pian piano si muoverà anche verso sud, favorendo la formazione di una depressione particolarmente intensa che porterà temporali decisamente intensi (leggi qui maggiori approfondimenti).

A differenza delle precipitazioni, il calo termico sarà decisamente più "democratico" in quanto si farà sentire davvero in ogni angolo d'Italia.

Già in questi minuti possiamo assaporare temperature decisamente più basse al nordest dopo il transito dei temporali e delle piogge: la colonnina di mercurio è scivolata addirittura fin sotto i 20°C tra Veneto ed Emilia Romagna.

Tra mercoledì e giovedì le temperature scenderanno anche sul resto d'Italia, tanto che passeremo in un contesto di sotto media termica. In poche parole, le temperature scenderanno addirittura sotto le medie del periodo, dopo che nei giorni scorsi abbiamo sfiorato anomalie positive di 7-9°C oltre le medie.

Dalla previsione delle anomalie, si evince un contesto di generale sotto media con picchi fino a 5°C sotto le medie del periodo.

In termini pratici, le temperature massime tra mercoledì e giovedì saranno quasi ovunque inferiori ai 30°C, ed in particolare sulle regioni adriatiche saranno inferiori ai 24-25°C.

Anche venerdì non si scherza: le massime sul lato adriatico (dove insisteranno nubi e instabilità) potrebbero non andare oltre i 22-23°C. Nel frattempo tornerà a salire la temperatura al nord, ma senza eccessi.

Da domenica temperature in aumento su tutta Italia ma in maniera più rilevante al nord dove si tornerà sopra i 30°C, mentre al sud il maestrale renderà il clima decisamente più gradevole.