CALDO molto fastidioso in arrivo la prossima settimana: ecco le aree piÃ¹ colpite

A partire dalla giornata di domenica 13 giugno l'alta pressione inizierà a fare sul serio. Come vedremo in altra sede, non sembra trattarsi di un lungo dominio anticiclonico, ma questa situazione darà origine alla prima vera ondata di caldo stagionale sull'Italia. Un caldo moderato, solo a tratti più intenso.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri attese sull'Italia nella giornata di mercoledi 16 giugno:

L'isoterma + 20° a 1500 metri abbraccerà le Isole, per poi spostarsi al centro e al meridione nei giorni seguenti.

Quali saranno i riflessi di questa situazione a livello del suolo? La prima mappa mostra le temperature al suolo attese in Italia nel primo pomeriggio di martedi 15 giugno:

Notiamo punte di 34° nelle aree interne della Sardegna e 33° su diversi settori della Pianura Padana. Al centro e al sud temperature comprese tra 29 e 32°, con maggiore refrigerio lungo le coste stante la superficie del mare ancora fresca.

Queste invece sono le temperature previste per il primo pomeriggio di mercoledi 16 giugno:

Punte di 34° ancora nelle aree interne della Sardegna e sul Tavoliere delle Puglie; 33° nelle aree interne della Toscana, 32° sulla bassa Lucania e diversi settori della Valpadana. Anche in questo caso si starà meglio lungo le coste per merito delle brezze di mare ben attive.

