Meteo: maltempo in arrivo al centro e poi al sud, al nord un po' freddo, colpo di scena da metà mese

Il risveglio uggioso su Roma con piovaschi intermittenti è il segnale di un tempo in ulteriore peggioramento in giornata su tutto il Lazio:

SITUAZIONE: aria fredda è affluita sul settentrione d'Italia, dove però è tornato il sereno, mentre l'instabilità si è localizzata a ridosso del Tirreno centrale, ma con l'intenzione di abbracciare rapidamente il Lazio e poi gran parte del centro entro lunedì, lo si scorge dall'animazione satellitare, dove si nota un corpo nuvoloso avvicinarsi da ovest a grandi falcate alla Sardegna:

L'interazione tra questa spirale nuvolosa sostenuta da una blanda ma efficace depressione, sviluppata tra il suolo e la media quota, e l'aria fredda in discesa dal nord-est del Continente, determinerà un peggioramento su quasi tutte le regioni centrali tra la serata e la giornata di lunedì, con fenomeni più intensi sul Lazio e poi l'Abruzzo, la bassa Toscana e l'Umbria meridionale, in lento movimento verso sud. Ecco i fenomeni previsti nella notte su lunedì:

Ed ecco i fenomeni previsti nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10, quando il fronte ormai tenderà a dirigersi verso il meridione, dove le piogge insisteranno almeno sino a tutto mercoledì mattina:

FREDDO: al nord affluirà a tratti ancora aria piuttosto fredda da est, come si nota dalle temperature previste all'alba di martedì 9 marzo a 1500m, si segnalano valori sino a -2°C, l'isoterma di zero gradi sul medio Adriatico favorirà nevicate sino a 900-1000m sull'Appennino abruzzese:

EVOLUZIONE: da mercoledì correnti in rotazione da ovest su tutto il Paese con afflusso di aria più umida e mite al nord e sull'alto Tirreno, qualche pioggia in vista tra giovedì 11 e venerdì 12 su Levante ligure ed alta Toscana, sabato anche su Lombardia e Triveneto, con limite della neve a 1300m sulle Alpi. Domenica 14 miglioramento.



COLPO di SCENA: vi avevamo parlato di un super anticiclone per la metà del mese e questo non mancherà sul Continente ma punterà verso il Regno Unito, favorendo così l'inserimento da nord o da nord-est di correnti progressivamente più fredde ed instabili che favoriranno un'invernata tardiva, specie sul medio Adriatico e sul meridione, dove non si esclude anche neve a quote basse.

Naturalmente il quadro prospettato qui sotto dal modello americano per mercoledì 17/giovedi 18 marzo appare piuttosto estremo, ma la probabilità di una fase più fredda ed instabile dopo metà mese sta aumentando emissione dopo emissione, come si vede nella mappa successiva riferita al calcolo delle probabilità che questo si verifichi (in marrone si arriva al 55%, in verde al 40%):

OGGI da notare:

-i rovesci in arrivo sul Lazio e la bassa Toscana entro sera

-il freddo mattutino al nord e sul medio Adriatico

