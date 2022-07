METEO: ancora CALDO intenso, ma i TEMPORALI alzeranno la voce su alcune regioni

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

Sulla nostra Penisola domina ancora un campo di alta pressione di matrice africana. Il cielo questa mattina risulta sereno, a parte un po' di nubi al nord senza conseguenze.

La cupola di caldo e stabilità che ci sta interessando da molti giorni, tenderà un po' a cedere sul suo lato settentrionale, permettendo l'ingresso di correnti più fresche atlantiche verso il nostro settentrione. Qui avremo il rischio di temporali durante la settimana, che a tratti si estenderanno anche a parte delle regioni centrali, con associati cali delle temperature.

Ancora nessun mutamento invece per le Isole e il meridione dove seguiterà a fare un caldo abbastanza opprimente.

La prima mappa mostra il soleggiamento atteso sul nostro Paese tra le 9 e le 16 di oggi, lunedi 25 luglio:

Al mattino un po' di nubi al nord e sul basso Tirreno, senza piogge, per il resto sole spietato ( dove vedete il colore fucsia sulla cartina ). Nel pomeriggio formazione di temporali su Alpi e Prealpi con successivi sconfinamenti soprattutto verso la pianura piemontese, l'ovest e il nord della Lombardia in serata. Fenomeni anche intensi ed accompagnati da grandine ed intense fulminazioni.

Sul resto d'Italia nessun cambiamento con soleggiamento spietato e temperature ancora molto elevate. Ecco i valori al suolo attesi in Italia attorno alle 16 di questo pomeriggio:

Punte di 38° sulla bassa Lucania, 37° su Sicilia, Sardegna ed Emilia Romagna. Altrove temperature attorno a 34-35° su molte regioni.

Questo invece è il soleggiamento atteso per domani, martedi 26 luglio, sempre tra le 9 e le 16:

Tra la notte e la prima mattinata qualche temporale sul Golfo Ligure, ma in attenuazione. Nuovi temporali nel pomeriggio sulle Alpi centro-orientali in sconfinamento verso le pianure sottostanti. Qualche nube bassa tra il Cilento e la Campania, per il resto gran sole ed ancora tanto caldo.

