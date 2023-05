L'anticiclone ora alzerà la CRESTA: temporali si, ma...

Alla fine l'anticiclone con quartier generale sul Regno Unito è così possente da abbracciare anche centro Europa e in parte anche il nostro settentrione.



Si, a tratti avremo ancora l'inserimento di correnti fresche orientali che favoriranno l'insorgenza di temporali soprattutto sui versanti tirrenici e l'estremo nord-ovest, mentre lasceranno con tempo asciutto i versanti adriatici.

Lo si vede da questa mappa sulla distribuzione "spalmata" dei fenomeni prevista per lunedì 29 maggio, prevista per il pomeriggio-sera:

Si andrà avanti così per qualche giorno ma con l'anticiclone che avrà sicuramente voglia di dire la sua, perchè è decisamente mastodontico e ha cominciato a manifestare idee di conquista in stile "impero romano".

Si, rimarrà un po' di instabilità latente ma del resto non c'è estate senza temporale, e dunque di cosa ci sorprendiamo, dov'è la notizia? La notizia invece è che proprio questa manovra "distensiva" potrebbe stoppare l'affondo freddo di cui parlavamo stamane, costringendolo a posticipare, peraltro attenuato, il suo tentativo di conquistare almeno parzialmente il Mediterraneo.



Per il modello europeo almeno sino a sabato 3 maggio strada sbarrata e tanto anticiclone, e tanto anticiclone vorrà dire anche abbastanza caldo, salvo al sud e sulle isole, ancora in parte coinvolte dalla solita circolazione d'aria fresca:

La novità potrebbe intervenire domenica 4 maggio, quando potrebbero prendere coraggio le correnti da ovest, con una timida saccatura che andrebbe ad interessare parte del nord e del Tirreno portando qualche temporale più organizzato, ma è solo un'idea per ora, in un mare di alta pressione, per quanto ancora l'Italia non ne subisca tutta la forza: