L'anticiclone "addormenta" il TEMPO, salvo all'estremo sud

COMMENTO: "sole ingannatore" potremmo dire citando il famoso film degli anni 90, o meglio sarebbe dire "sole tentatore". C'è un sacco di gente in giro, nonostante le migliaia di morti, nonostante il rischio di contrarre il coronavirus sia alto per quasi tutte le fasce di età.



La gente non sa rinunciare a tirare due calci al pallone con i figli, alla passeggiata in bicicletta, alla corsetta, ne abbiamo visti troppi eludere la sorveglianza e fare i propri comodi.



C'è anche un sacco di gente che, vivendo di espedienti e di scambi più o meno leciti, è costretta alla fame e soprattutto al sud minaccia la rivolta sociale, altro che corsetta... Intanto sono evaporati 17 miliardi di fatturato nel settore del turismo in un periodo in cui tra Pasqua e Ponti vari, solitamente si faceva il pieno.



E' appena il caso di ricordare che il turismo è la prima industria del Paese, da sola produce il 13 per cento del PIL; cioè della ricchezza, e dà lavoro a 4 milioni di persone.



E si ha paura di una seconda ondata virale, come e quando ancora non si sa, ma intanto il Ministro della Pubblica Istruzione Azzolina ha annunciato che per la scuola sono pronti nuovi piani, qualora non si potesse rientrare nemmeno a settembre. Insomma non un quadro propriamente idilliaco.



Diciamo che se piovesse, in un contesto simile, forse la gente che non deve lavorare se ne starebbe maggiormente in casa, ma l'anticiclone ha deciso che non sarà cosi, almeno per un po'.



SITUAZIONE: un vasto anticiclone si estende tra l'Iberia e l'Europa orientale caratterizzando il tempo con la sua stabilità e con temperature prettamente primaverili, segnatamente nelle ore pomeridiane. Una modesta e residua circolazione di aria instabile da nord-est coinvolge il meridione, segnatamente le regioni estreme, favorendovi qualche annuvolamento, associato ad isolate precipitazioni, specie all'interno e nelle ore pomeridiane. Qui la mappa che testimonia quanto appena descritto:

EVOLUZIONE: sino a sabato non sono previsti cambiamenti significativi, anzi già da martedì l'instabilità ancora presente all'estremo sud andrà esaurendosi. Tra Pasqua e Pasquetta sembra possibile lo sfondamento di una massa d'aria più fredda in quota con accentuazione dell'instabilità, ma con modalità e localizzazione dei fenomeni ancora tutta da verificare. Qui sotto una delle ipotesi più instabili formulate dal modello americano (emissione di controllo) per lunedì di Pasquetta ma l'attendibilità resta bassa!



OGGI: bel tempo al nord e al centro, al sud un po' di nuvolaglia tra Sicilia, Calabria, Puglia e Lucania con qualche locale pioggia o rovescio possibile nel corso della giornata, specie sui monti e nelle zone interne, in un contesto variabile. Temperature stazionarie su valori miti nelle ore diurne con punte di 21-22°C.



