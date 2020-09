Il MALTEMPO si ridimensiona ma da giovedì altre SORPRESE...

SITUAZIONE: il vortice ciclonico, caratterizzato da aria fredda, che ha tenuto in scacco la Penisola negli ultimi giorni, tende a perdere forza, ma riuscirà ancora per oggi a determinare annuvolamenti irregolari e residue precipitazioni su estremo nord-est, medio-basso Tirreno, Sardegna e zone interne del centro e del sud, come mostra questa mappa delle precipitazioni previste per la mattinata odierna:

In serata le precipitazioni si localizzeranno sul basso Tirreno, mentre dalla Francia avanzerà un modesto corpo nuvoloso, che però avrà scarse conseguenze sul nostro territorio, salvo sporadiche nevicate nella zona del Monte Bianco. Le temperature aumenteranno di qualche grado nei valori massimi, specie al nord-ovest. Ecco la mappa con i fenomeni previsti per la prossima notte:

EVOLUZIONE: martedì la rimonta parziale dell'alta pressione impedirà al nuovo fronte in arrivo da ovest di determinare fenomeni rilevanti, limitandosi a qualche debole fenomeno sui settori alpini di confine orientali. Le temperature aumenteranno anche di qualche grado. Piogge residue potranno verificarsi al mattino sul basso Tirreno. Mercoledì tempo sostanzialmente buono, ma sempre con qualche passaggio nuvoloso al nord, in trasferimento verso il centro. Ulteriore rialzo delle temperature, specie al centro e al sud.



NUOVA FASE PERTURBATA: una nuova figura depressionaria ci raggiungerà da ovest a partire da giovedì, interessando principalmente il nostro settentrione e il centro, ma attivando anche un richiamo di correnti calde sulle nostre regioni meridionali. Al nord tra giovedì sera e venerdì mattina è previsto un primo passaggio piovoso, qui la mappa relativa alla distribuzione dei fenomeni nel pomeriggio di giovedì. Da notare anche il rischio di locali temporali su est Sicilia:

FRONTE ATTIVO: sabato una nuova perturbazione colpirà con maggiore intensità il settentrione e diverse aree del centro, Sardegna compresa, determinando precipitazioni diffuse e un generale rinforzo del vento, qui la mappa che illustra la sinottica e la distribuzione dei fenomeni:

