Meteo: perturbazioni a raffica, che partenza di novembre!

Novembre partirà con il piede sull'acceleratore in chiave autunnale, poiché ci attendono numerose perturbazioni di origine atlantica. Questo nuovo pattern barico sarà sicuramente un sollievo per l'Italia e gran parte dell'Europa Centro-Occidentale, che ha dovuto lottare per recuperare precipitazioni e condizioni meteo quantomeno autunnali dopo una metà di ottobre da dimenticare.

Il nuovo mese inizierà con la giornata di Ognissanti, che porterà condizioni instabili principalmente al Centro-Sud e sul versante tirrenico, a causa di un modesto cavo d'onda proveniente da ovest che garantirà una buona dose di precipitazioni.

Tuttavia, il momento più significativo arriverà nei giorni successivi, con l'arrivo di almeno due cicloni intensi che si susseguiranno tra il 2 e il 5 novembre. Il primo di questi due cicloni arriverà tra il 2 e il 3 del mese e porterà condizioni meteo avverse, con forti temporali e possibili nubifragi locali sulle Alpi, le Prealpi e il medio Alto Tirreno.

Il secondo ciclone giungerà tra il 4 e il 5 novembre e anch'esso comporterà precipitazioni diffuse e localmente intense, spesso accompagnate da temporali, sulle regioni tirreniche e del Nord. In sintesi, si prospettano giorni molto perturbati, sebbene le temperature rimarranno relativamente miti al Sud grazie alle varie correnti di scirocco legate a queste perturbazioni di origine atlantica.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 29 ottobre: nubi in aumento al nord e alto Tirreno, rischio piogge e locali forti rovesci in Liguria, alto Piemonte, alta Lombardia. Soleggiato al sud.

Lunedì 30 ottobre: nuovo peggioramento in vista al nord, altra perturbazione atlantica ricca di piogge. Aumento termico al sud e scirocco sostenuto.

Martedì 31 ottobre: perturbazione al nordest e centro Italia, fenomeni sparsi al nordovest. Temperature in aumento al sud.

Mercoledì 1 novembre: Ognissanti residui piovaschi sul lato tirrenico e al sud. Temperature in lieve calo.

Giovedì 2 novembre: nuovo peggioramento in arrivo dalla sera al nordovest. Forte perturbazione in avvicinamento dall'Atlantico. Altrove stabile e temperature in aumento (per poco).

Venerdì 3 novembre: maltempo diffuso su gran parte d'Italia, depressione nel Mediterraneo alimentata da fredde correnti nord-atlantiche. Temperature in calo ovunque.

Sabato 4 novembre: maltempo su gran parte del nord e del centro, improvvis aimpennata termica al sud per il ritorno dello scirocco.

