Meteo: dall'autunno ad una vera irruzione artica!

Dopo questa breve pausa anticiclonica l'autunno è pronto a scatenarsi nuovamente e lo farà con una depressione particolarmente ampia e statica che prenderà vita la prossima settimana nel cuore del Mediterraneo. Questo nuovo peggioramento possiamo ritenerlo ormai una certezza, sebbene lo stesso non possiamo dirlo riguardo le aree che più saranno colpite dal maltempo: insomma la perturbazione arriverà nel Mediterraneo centrale ma non è ancora chiaro dove si verificheranno le piogge più sostanziose. Per questi ultimi dettagli dovremo attendere ulteriori aggiornamenti.

Questo peggioramento di stampo tardo autunnale invaderà molto probabilmente centro e sud Italia, comprese anche le due isole maggiori. Da lunedì le nubi aumenteranno sul lato tirrenico, ma il maltempo arriverà nel corso di martedì 21 novembre. L'aria fredda proveniente da nord darà vita a un vortice di bassa pressione nel cuore del mar Tirreno, il quale scatenerà piogge diffuse e locali nubifragi, il tutto con un'evoluzione piuttosto lenta!

Ricordiamo, infatti, che questa depressione resterà ancorata al Mediterraneo per almeno due giorni, persistendo almeno fino a giovedì 23 novembre: questa condizione favorirà piogge particolarmente abbondanti ed anche locali nubifragi.

Il nord, tuttavia, potrebbe restare totalmente ai margini di questo peggioramento.

Terminata questa ondata di maltempo potrebbe arrivarne un'altra ancora, ma questa volta ben più fredda. Gli ultimi aggiornamenti propongono la discesa di un vasto fronte freddo dalla Scandinavia, pronto a regalare il primo vero assaggio d'inverno dal prossimo venerdì, ma su questo punto ci ritorneremo in un altro editoriale.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 18 novembre: ultimi fenomeni al sud e venti tesi di tramontana. Temperature in netto calo.

Domenica 19 novembre: stabile ovunque, torna l'alta pressione ma clima freddo sul lato adriatico e al sud.

Lunedì 20 novembre: stabile ovunque, ancora alta pressione su tutta Italia. Temperature in aumento.

Martedì 21 novembre: nuovo sensibile peggioramento su regioni centrali e Sardegna. Depressione in formazione nel mar Tirreno. Possibile maltempo anche su Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, da confermare.

Mercoledì 22 novembre: maltempo diffuso su centro, sud e isole maggiori. Rischio nubifragi su Sardegna e Sicilia. Più stabile al nord, ai margini del maltempo. Temperature in calo.

Giovedì 23 novembre: possibile persistenza del maltempo al sud con forti rovesci. Nord sempre ai margini.

Venerdì 24 novembre: nuovo ipotetico peggioramento ad opera di un fronte freddo proveniente dal nord Europa. Crollo delle temperature e possibili nevicate a quote progressivamente più basse dalla sera.

