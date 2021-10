Meteo a 7 giorni: ne risentono le temperature, forte SOTTO MEDIA su tutta Italia

Nubi, piogge e aria più fresca stanno conquistando prepotentemente l'Italia dopo un inizio d'autunno di chiaro stampo estivo, tanto da mettere a dura prova le riserve idriche dell'intero territorio. Ora, grazie al ritorno delle fresche correnti nord atlantiche e quelle ancor più fredde orientali, possiamo finalmente fare i conti con condizioni meteorologiche tipicamente autunnali.

La tendenza per i prossimi 7 giorni, tuttavia, potrebbe rivelarsi addirittura più fredda del solito. Insomma in meno di tre settimane potrebbe compiersi un grande salto dall'estate al tardo autunno con qualche connotato invernale.

La causa risiede nell'arrivo pressocché ininterrotto di aria sempre più fredda da nord-est, ovvero dall'est Europa, come conseguenza del rinforzo dell'alta pressione sull'Europa occidentale. Le correnti settentrionali, dunque, invaderanno il Mediterraneo centrale per tutta la prossima settimana, con effetti variegati che avranno un comune denominatore: temperature al di sotto delle medie.

Di seguito una mappa che ci mostra l'anomalia termica a 1500 metri per lunedì 11. Fino a 5-6°C sotto le medie al sud.



Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Sabato 9 ottobre: clima pienamente autunnale sul versante adriatico centro-meridionale e al sud. Piogge forti in Puglia, Calabria e Sicilia. Fenomeni residui su Molise e Abruzzo. Più soleggiato su Lazio, Toscana e al nord.Temperature in ulteriore lieve calo sul centro-sud, stazionarie al nord.

Domenica 10 ottobre: insistono piogge e rovesci persistenti su Puglia, Basilicata, Calabria Sicilia. Fenomeni molto irregolari e deboli su Abruzzo, Campania, Molise. Stabile altrove. Ulteriore lieve calo termico al sud e medio-basso Adriatico, lieve aumento nelle massime al nord e lato tirrenico.

Lunedì 11 ottobre: tempo in rapido miglioramento su tutto il sud, alta pressione in lievissimo rinforzo ma venti di tramontana in rinforzo. Temperature stazionarie o in lieve aumento nelle massime, scendono invece le minime.

Dalle nostre mappe si osservano gli accumuli di pioggia attesi fino a lunedì mattina:

Martedì 12 ottobre: prevalentemente stabile ma nubi in graduale aumento al centro-sud. Temperature senza grandi variazioni nelle massime, freddo di notte e all'alba.

Mercoledì 13 ottobre: possibile nuova ondata di maltempo al centro-sud a causa di una depressione tirrenica alimentata da aria fredda dai Balcani. Temperature inferiori alle medie del periodo.

Giovedì 14 ottobre: possibile maltempo diffuso al centro-sud con venti sostenuti e temporali. Più stabile al nord. Temperature inferiori alle medie del periodo.

Venerdì 15 ottobre: tempo incerto al sud, con tempo prettamente tardo autunnale. Possibile miglioramento al centro, ancora stabile al nord. Temperature inferiori alle medie del periodo.

