Meteo 7 giorni: tra Sole e temporali, ma dal prossimo week-end...

Sta per cominciare una settimana per certi versi inaffidabile su alcune regioni, molto più stabile per altre. L'Italia, infatti, risulterà divisa in due: il nord e parte del centro si ritroveranno sotto un flusso instabile da ovest particolarmente insidioso e turbolento; il sud e le isole maggiori, invece, saranno sovrastate dall'alta pressione, seppur non particolarmente solido e bollente.

Almeno fino a venerdì avremo modo di commentare situazioni di instabilità accentuata al nord, sia sulle Alpi che in Val Padana. Sarà il Nordest, come già visto qui, il settore più colpito dai temporali tardo pomeridiani e serali. A sprazzi saranno coinvolte anche Marche, Umbria, Abruzzo e Appennino toscano. Il resto d'Italia vedrà stabilità e caldo nella norma.

Dal prossimo week-end le carte in tavola cambieranno nuovamente: le correnti instabili si esauriranno e l'anticiclone nord-africano si fionderà con vigore su tutta Italia. Ne conseguirà tempo stabile e soprattutto un deciso aumento termico! Già entro il prossimo week-end torneremo su valori termici superiori alle medie del periodo di almeno 3-4°C.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Lunedì 3 Luglio: insistono correnti instabili al nord, attesi rovesci e temporali sparsi al nord, zone interne di Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo. Stabile al sud, temperature in aumento.

Martedì 4 Luglio: instabile al nord e zone interne del centro Italia, con temporali e acquazzoni. Temperature in aumento.

Mercoledì 5 Luglio: resiste l'instabilità serale al nord, anche con temporali intensi. Stabile altrove e caldo nella norma.

Giovedì 6 Luglio: acquazzoni e temporali al Nordest e zone interne del centro, più stabile altrove. Temperature in lieve aumento.

Venerdì 7 Luglio: ultimi temporali sparsi al nord e Appennino centro-settentrionale. Rari acquazzoni sulle regioni adriatiche. Stabile altrove e temperature stazionarie.

Sabato 8 Luglio: stabile su tutta Italia, l'alta pressione si rinforza ovunque. Temperature in netto aumento.

Domenica 9 Luglio: caldo in intensificazione su tutta Italia ad opera dell'alta pressione africana.

