Meteo 7 giorni: torna il maltempo, rischio CICLONE nel Mediterraneo?

Sole e clima mite lasceranno spazio a nubi e clima più fresco nel corso della settimana, a causa di un nuovo indebolimento dell'alta pressione che promuoverà l'ingresso di una blanda perturbazione nord atlantica.

L'interessamento del nord Italia è ormai abbastanza certo tra giovedì e venerdì, mentre nascono numerosi dubbi sull'evoluzione di questo peggioramento, soprattutto per quel che riguarda il fine settimana.

Il modello matematico GFS ipotizza la formazione di un ciclone piuttosto intenso nel mar Ionio tra sabato e lunedì: questa depressione potrebbe provocare piogge diffuse e temporali molto intensi, specie sui versanti ionici.

Il ciclone previsto da GFS per domenica nel mar Ionio:

Il modello matematico EMCWF, invece, propende per la formazione di una depressione decisamente più a sud, quasi sulle coste nord africane, che lascerebbe l'Italia sotto tempo più secco e stabile, come è evidente dalla mappa:

Tra le tante incertezze, tuttavia, sembra ormai confermata l'assenza delle piogge al nord nel corso del fine settimana (ipotesi su cui c'è grande intesa tra i modelli fisico-matematici).

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Mercoledì 20 ottobre: nubi in aumento sul nord-ovest, con piogge sparse relegate alla Liguria. In serata piogge in estensione a Piemonte e Lombardia. Sereno o poco nuvoloso sul resto d'Italia. Temperature in ulteriore aumento.

Giovedì 21 ottobre: nuova perturbazione in avvicinamento sul centro-nord. Tante nubi sul lato tirrenico e Liguria, con piogge sparse e localmente intense a ridosso dei monti. Fenomeni in estensione al nord-est, più asciutto su Piemonte e Valle d'Aosta. Stabile al sud. Temperature in calo al nord, in aumento al sud.

Venerdì 22 ottobre: maltempo al nord-est, piogge in estensione anche al centro Italia. Aumentano le nubi al sud ma con fenomeni molto isolati. Più asciutto sul nord-ovest. Temperature stazionarie o in lieve calo al nord.

Sabato 23 ottobre: molta incertezza sull'evoluzione del peggioramento. Possibile formazione di una depressione nel mar Ionio, con piogge diffuse sulle regioni meridionali. Stabile al nord.Temperature in calo su tutta Italia.

Domenica 24 ottobre: molta incertezza, possibile maltempo persistente al sud, specie sulle coste ioniche. Stabile su gran parte del centro-nord. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Davvero notevoli gli accumuli di pioggia previsti al sud entro l'inizio della prossima settimana, secondo il modello matematico GFS (ipotesi ricca di incertezze)

Lunedì 25 ottobre: molta incertezza, probabili ultime piogge al sud in attenuazione nel corso della giornata. Stabile al centro-nord. Temperature in aumento.

Martedì 26 ottobre: anticiclone in rinforzo su gran parte d'Italia e temperature in aumento.

