Meteo WEEK-END: nubi e piogge su tante regioni, ecco quali

Le temperature sono in rapido aumento su tutta Italia grazie al rinforzo dell'alta pressione delle Azzorre, portatrice di aria più calda di origine sub-tropicale. È proprio quest'aria calda la responsabile di un deciso aumento delle temperature su gran parte d'Europa, come già accennato in questo articolo.

Il dominio anticiclonico resisterà almeno fino a domani, dopodiché aumentano sensibilmente le possibilità di un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla nostra penisola. A riportare nubi e piogge sarà una blanda perturbazione nord Atlantica, la quale porterà dapprima un rapido (ma debole) guasto al nord (tra giovedì e venerdì) e a seguire un peggioramento più consistente sulle regioni centro-meridionali.

Depressione prevista domenica al sud Italia - modello matematico GFS:

Al netto delle incertezze che ancora restano sul prosieguo di settimana, proviamo a descrivere quel che sarà il tempo nel week-end:

Sabato 23 ottobre: migliora nettamente al nord dopo le piogge attese venerdì. Qualche piovasco residuo sul nord-est. Peggiora vistosamente sulle regioni centro-meridionali, con nubi e piogge più presenti al centro. Temperature in calo ovunque.

Domenica 24 ottobre: stabile al nord, eccetto possibili nubi basse sul nord-ovest. Condizioni di spiccata instabilità al centro-sud a causa della probabile formazione di una depressione tra basso Tirreno e mar Ionio. Piogge diffuse al sud (vedi mappa sopra), con rischio temporali forti su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Piogge anche al centro, ma più irregolari. Ulteriore calo delle temperature, fiocchi di neve sulle vette appenniniche.

Fine mese più stabile e anticiclonico? Leggi qui >>>