Meteo 7 giorni: sferzata FREDDA confermata a Pasqua, prossima settimana ritorna la PIOGGIA?

Le belle giornate che stiamo vivendo non devono trarci in inganno: tepore e stabilità non resisteranno a lungo e dovremo preparci non solo ad un sensibile calo termico nei giorni di Pasqua e Pasquetta ma anche al ritorno della pioggia su diverse regioni nei giorni successivi.

Insomma si conferma un mese di aprile molto dinamico e caratterizzato da forti sbalzi di temperatura. Lo sbalzo termico più clamoroso arriverà tra Pasqua e Pasquetta, quando la colonnina di mercurio scenderà di almeno 10°C sul lato adriatico e al sud (come discusso in questo articolo). L'aria fredda proveniente dai Balcani porterà anche venti forti di maestrale sul medio-basso Adriatico e sulle regioni meridionali, sia nel giorno di Pasqua che in quello di Pasquetta.

Qualche acquazzone o temporale si manifesterà tra sabato sera e domenica, mentre a Pasquetta prevarrà il Sole.

Subito dopo le festività pasquali potrebbe aprirsi un periodo più mite ma anche più umido e piovoso grazie al ritorno delle correnti atlantiche.

Come si evince dalla media degli scenari del modello GFS le possibilità di una ripresa del flusso atlantico sono piuttosto alte a metà della prossima settimana.

Tra martedì 19 e giovedì 21 la pioggia potrebbe bagnare le regioni del nord a più riprese, così come le regioni del medio-alto Tirreno.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Venerdì 15 aprile: stabile e molto mite su tutta Italia, anticiclone ancora protagonista. Temperature fino a 26°C in pianura Padana e regioni tirreniche.

Sabato 16 aprile: generalmente stabile e molto mite, isolati temporali sulle Alpi fra tardo pomeriggio e sera, in rapida estensione alla pianura Padana.

Domenica 17 aprile: Pasqua con un netto calo termico sulle regioni adriatiche e tutto il sud. Venti forti di tramontana e grecale, piogge sparse al centro e al sud. Calo netto delle temperature.

Lunedì 18 aprile: cieli generalmente sereni ma clima freddo sul lato adriatico e al sud, tutto acutizzato dai venti di tramontana e maestrale. Sereno e più gradevole al nord e lato tirrenico centro-settentrionale.

Martedì 19 aprile: dopo una mattina stabile ovunque possibile peggioramento, entro sera, a cominciare dalle regioni nordoccidentali a causa di una perturbazione atlantica. Temperature in aumento.

Mercoledì 20 aprile: possibile perturbazione atlantica nel Mediterraneo che apporterebbe piogge diffuse al nord e medio-alto Tirreno, da confermare. Stabile e mite al sud.

Giovedì 21 aprile: possibile maltempo sulle regioni del nord e quelle centrali. Rischio temporali sul lato tirrenico. Temperature in calo al nord, stazionarie o in aumento altrove.

