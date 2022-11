Meteo 7 giorni: settimana FREDDA in arrivo, tanto MALTEMPO su alcune regioni

Il tempo sta rapidamente peggiorando su Sardegna, Lazio, Liguria orientale, Emilia e Toscana, segno dell'ingresso di una massa d'aria più fredda e instabile da nord-ovest. Proprio quest'aria più fredda darà vita ad una depressione, sabato, sul mar Tirreno, pronta a regalare piogge e isolati nubifragi su diverse regioni del sud.

Insomma quello che abbiamo davanti è un week-end dal sapore tardo autunnale e per certi versi invernale su tutto il Meridione e parte del centro Italia grazie a questo piccolo ma insidioso ciclone che stazionerà tra il basso Tirreno e il canale di Sicilia. Il rischio di nubifragi riguarderà principalmente il versante ionico, specie quello di Sicilia e Calabria.

E al nord? Poco o nulla da segnalare: dopo le rapide piogge in atto adesso su Liguria ed Emilia, ci sarà l'ingresso di aria più fredda e secca che farà scendere le temperature ma cancellerà ogni velleità di pioggia.

Ma il maltempo non finisce qui: la prossima settimana potremo assistere ad un altro ciclone nel basso Tirreno, richiamato da aria più fredda proveniente dal nord Europa e che farà scendere ulteriormente le temperature su tutta la penisola. Sarà un finale di novembre all'insegna del freddo e del maltempo su tante località del centro e del sud, ancora col rischio nubifragi sui versanti ionici. Le temperature saranno ovunque inferiori alle medie del periodo, pertanto dobbiamo preparci a vivere giornate dal sapore più invernale che autunnale!

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 26 novembre: ciclone in formazione nel basso Tirreno, il quale porterà maltempo diffuso su tutto il Sud, Lazio, Molise, Abruzzo. Più stabile al nord. Neve in Appennino oltre i 1200-1400 metri di quota. Temperature in calo ovunque.

Domenica 27 novembre: maltempo al sud con isolati nubifragi sui tratti ionici. Più stabile al nord e medio-alto Tirreno. Temperature in calo ovunque.

Lunedì 28 novembre: fenomeni sparsi residui al sud, nuovo peggioramento in arrivo sulle Alpi con fenomeni sparsi. Temperature in calo.

Martedì 29 novembre: aria fredda in arrivo dal nord Europa, nuovo peggioramento sulle regioni del centro e del sud per mezzo di un altro ciclone in via di sviluppo nel basso Tirreno. Clima simil invernale!

Mercoledì 30 novembre: maltempo al sud, rischio nubifragi sui settori ionici. Migliora sul resto d'Italia. Temperature in calo.

Giovedì 1 dicembre: il nuovo mese parte con nubi, piogge e clima freddo al sud. Più stabile ma sempre freddo al centro e al nord.

Venerdì 2 dicembre: residui fenomeni al sud, specie sui versanti ionici, più stabile altrove. Clima freddo con temperature sotto le medie!

