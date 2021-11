Meteo 7 giorni: OMBRELLI aperti la prossima settimana, arrivano le prime NEVICATE?

Mentre scriviamo queste righe l'anticiclone sta inglobando tutta la nostra penisola dopo quasi tre settimane di assenza. Tuttavia, come già anticipato nei precedenti aggiornamenti, si tratterà di una toccata e fuga della stabilità.

Nebbie e Sole saranno i protagonisti del week-end quantomeno fino a domenica pomeriggio, mentre da domenica sera le condizioni meteorologiche torneranno a peggiorare gradualemente a partire da ovest a causa di una nuova perturbazione nord Atlantica. Le prime piogge interesseranno Sardegna, Liguria e Toscana sul finire di domenica, mentre altrove avremo un consistente aumento della nuvolosità.

Di seguito la mappa del soleggiamento atteso nella giornata di domenica (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Notare la nuvolosità bassa che insisterà anche domenica sulla Pianura Padana e sull'alto Adriatico per tutta la giornata.

Il tempo peggiorerà ulteriormente ad inizio settimana, ma con fenomeni irregolari e non molto intensi, sebbene legati ad un graduale calo delle temperature. L'ombrello sarà comunque necessario su tante località del Nordovest, del centro e del lato tirrenico. Nella seguente mappa si evince la possibilità di pioggia (almeno 5 mm) nell'intera giornata di lunedì. In arancio le probabilità più alte (80 % circa), in giallo probabilità modeste (40-50 %):

Nella seconda parte della settimana (indicativamente tra giovedì e venerdì) la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente: l'affondo di aria più fredda di origine artica sull'Europa occidentale potrebbe causare un ulteriore calo termico al nord e così favorire l'arrivo delle prime nevicate a quote medio-basse. In tal caso sarebbero Valle d'Aosta e Piemonte le più accreditate per assistere alle nevicate, ma per il momento si tratta solo di ipotesi considerando la distanza temporale notevole che ci separa dal periodo in esame.

Qualche certezza in più c'è per il resto d'Italia, che con buone probabilità farà i conti con tanto altro maltempo e nuovi nubifragi specie sul lato tirrenico. Insomma quella in arrivo sarà una nuova settimana all'insegna del maltempo e dal clima via via sempre più freddo a cominciare dal nord.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Domenica 21 novembre: nebbie in pianura Padana, nubi basse medio-alto Tirreno, mar Ligure, Sardegna. Soleggiato altrove. Dalla sera nubi in aumento al nord e lato tirrenico e prime deboli piogge o moderate su Liguria, Toscana e Sardegna. Temperature stazionarie.

Lunedì 22 novembre: nubi in aumento ovunque e piogge sparse al Nordovest, lato tirrenico, al centro Italia e sul Salento. Nevicate deboli sulle Alpi oltre 1000-1200 metri. Temperature in calo al nord, in aumento al centro e al sud.

Martedì 23 novembre: nubi su gran parte d'Italia e fenomeni sparsi al centro e al sud. Possibili fenomeni anche sul versante ionico. Temperature in calo al nord, stazionarie altrove.

Mercoledì 24 novembre: piogge e rovesci sul lato adriatico, dalla sera possibile netto peggioramento sul lato tirrenico e in Sardegna per l'arrivo di una forte perturbazione da ovest.

Giovedì 25 novembre: maltempo diffuso su gran parte d'Italia. Possibilità di nevicate sulle Alpi a quote di bassa montagna, con sorprese alle basse quote sul Nordovest (da confermare). Rischio nubifragi sul lato tirrenico. Temperature in calo ovunque.

Le precipitazioni totali previste fino al prossimo venerdì (concentrate totalmente tra lunedì e venerdì) mostrano maggiori accumuli sul lato tirrenico (vedi tutte le mappe):

Venerdì 26 novembre: maltempo al centro e al sud, momentaneo miglioramento al nord. Temperature in lieve calo.

Sabato 27 novembre: nubi, piogge e rovesci ancora protagonisti al centro e al sud. Ipotesi di nuova instabilità al nord. Temperature in ulteriore calo.

