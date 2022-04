Meteo 7 giorni: la tanto attesa PIOGGIA a più riprese in settimana

Siamo alle porte di un marcato cambio di circolazione sull'Europa (già discusso in questo articolo), il quale sfocerà nel tanto atteso ritorno delle piogge su regioni duramente colpite dalla siccità come quelle settentrionali e tirreniche.

L'alta pressione, attualmente in possesso dell'Italia, sarà rapidamente spazzata via da una perturbazione atlantica nel corso delle prossime 72 ore: il flusso umido e instabile atlantico porterà i primi effetti nel corso di mercoledì, segnatamente al nordovest dove si prospettano piogge deboli o al più moderate.

L'aria instabile atlantica, nel frattempo, approfondità una depressione piuttosto profonda ed estesa nel Mediterraneo occidentale. Tale vortice di bassa pressione causerà un diffuso peggioramento tra giovedì e venerdì su tutto il centro ed il nord, apportando accumuli di pioggia significativi su regioni come Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Sardegna, Toscana.

Non escludiamo picchi di pioggia tra i 50 e i 70 mm. Piogge più blande e rapide al sud e sul medio-basso Adriatico.

Le temperature tenderanno a salire al sud grazie ai venti sciroccali, mentre scenderanno al nord.

Non è tutto: un'altra perturbazione atlantica scorrerà sull'Europa centrale nel week-end, lambendo efficacemente le regioni del nord Italia. Dunque altre piogge e locali forti temporali investiranno il settentrione tra sabato e domenica, mentre centro e sud potrebbero vedersela con tempo più stabile e temperature nettamente sopra le medie.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 20 aprile: perturbazione atlantica verso il Mediterraneo. In arrivo piogge sparse al nordovest e Sardegna. Nubi in aumento altrove. Temperature in aumento.

Giovedì 21 aprile: maltempo diffuso sulle regioni del nord e quelle centrali. Rischio temporali sul lato tirrenico. Temperature in calo al nord, stazionarie o in aumento altrove.

Venerdì 22 aprile: depressione in lento spostamento verso est, ancora piogge diffuse al nord e centro Italia, più sparse al sud. Neve sulle Alpi in alta quota. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Sabato 23 aprile: altro forte peggioramento al nord a causa di un'altra perturbazione atlantica. Piogge a tratti intense al nordovest e medio-alto Tirreno. Temperature in aumento.

Domenica 24 aprile: maltempo al nord, migliora dalla sera momentaneamente. Più stabile e molto mite al sud.

Lunedì 25 aprile: generalmente stabile al centro e al sud con clima molto mite. Tempo instabile al nord con acquazzoni e temporali sparsi. Temperature in aumento.

Martedì 26 aprile: miglioramento al nord, stabile e soleggiato altrove. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

