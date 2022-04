Meteo 15 giorni: nuove occasioni PIOVOSE fino ai primi giorni di maggio!

Le piogge previste nei prossimi giorni che dovrebbero aiutare alcune regioni ad uscire dal tunnel della siccità, potrebbero in parte continuare a verificarsi sul nostro Paese fino ai primi di maggio.

Dai modelli a nostra disposizione, fortunatamente, non appaiono figure anticicloniche coriacee in grado di bloccare nuovamente il flusso perturbato sui nostri lidi. Il tempo proverà infatti a ristabilirsi, ma la nostra Penisola resterà inserita in un flusso instabile proveniente dall'Atlantico, che sarà fautore di molta nuvolosità ed alcune piogge.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 27 aprile:

Sotto il tiro delle correnti sud-occidentali umide avremo il nord e parte del centro Italia. Il meridione e le Isole saranno invece maggiormente protette da una zona di alta pressione posta alle basse latitudini del Mediterraneo, con maggiore stabilità e temperature in aumento.

Anche la mappa della probabilità di pioggia valida per venerdi 29 aprile mostra una buona piovosità al centro-nord con punte anche ELEVATE sulle aree alpine e le zone interne del centro.

Come sopra accennato, al meridione e sulla Sicilia la probabilità di pioggia dovrebbe essere più bassa, stante la presenza della sopracitata alta pressione in sede nord africana.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando al week-end del 1 maggio, la media degli scenari americana mostra ancora un flusso atlantico abbastanza energico con condizioni instabili in Italia, soprattutto al nord e al centro.

Il meridione e le Isole verrebbero invece interessate da condizioni di maggiore variabilità con belle schiarite e temperature anche piuttosto elevate.

