Meteo 7 giorni: l'aria fresca sarà spazzata via dal gran caldo?

Le temperature lentamente scendono da nord a sud e l'instabilità cresce soprattutto sui monti e le aree interne: tutto questo è dovuto senza dubbio al costante indebolimento dell'anticiclone africano a fronte di infiltrazioni fresche dai Balcani.

Nel prosieguo di settimana il tempo peggiorerà ulteriormente a causa di una retrogressione fresca dall'est Europa verso il Mediterraneo: questa massa d'aria fresca porterà un ulteriore calo termico in particolare sul lato adriatico e al sud, tanto che la colonnina di mercurio scivolerà sotto le medie del periodo.

Il calo termico non passerà inosservato e darà luogo a temporali e rovesci diffusi: dapprima sarà coinvolto il nordest nel corso di venerdì, poi toccherà al centro e al sud tra sabato e domenica mattina.

Subito dopo questa fase fresca e instabile dovremo nuovamente fare i conti col caldo intenso, come già anticipato in questo articolo. In particolare dal 16 agosto le temperature torneranno a crescere a partire dalle isole maggiori e dal sud, poi toccherà anche al resto fino al 19 agosto. Solo il nord, trovandosi al margine dell'anticiclone africano, potrebbe fare i conti anche con un po' di instabilità pomeridiana e serale.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 12 agosto: goccia fresca in movimento verso il Mediterraneo e l'Italia. Forte peggioramento al nordest con temporali forti e netto calo termico. Fenomeni sparsi al centro e al nordovest, oltre che al sud. Temperature il calo.

Sabato 13 agosto: goccia fresca dai Balcani verso il lato adriatico con piogge e temporali diffusi. Temporali forti anche sul basso Tirreno e al centro Italia, migliora al nord. Temperature in calo ovunque.

Domenica 14 agosto: maltempo al sud e sul basso Adriatico con clima fresco, più stabile al centro e al nord. Maestrale sul lato adriatico. Temperature in calo.

Lunedì 15 agosto: giorno di Ferragosto più stabile ovunque al mattino, poi nuovo peggioramento in serata a partire dal nord. Temperature in aumento.

Martedì 16 agosto: situazione incerta, possibili temporali e piogge sparse al nord e al centro, stabile al sud con temperature in aumento.

Mercoledì 17 agosto: anticiclone in rinforzo su quasi tutta Italia, temperature in aumento ovunque, specie al sud e isole maggiori.

Giovedì 18 agosto: caldo intenso al centro e al sud con picchi superiori ai 38-39°C nei settori interni. Isolati temporali al nord, con caldo crescente.

