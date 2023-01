Meteo 7 giorni: FREDDO che dilagherà su tutta Italia, tanto MALTEMPO in vista

Le forti raffiche di libeccio che precedono l'avanzata del freddo stanno sferzando gran parte del centro e del sud, anche con danni piuttosto importanti specie sulle coste tirreniche. Il burrascoso libeccio si placherà nel momento in cui irromperà l'aria fredda, ovvero a partire da giovedì al centro e da venerdì al sud. Per il momento le temperature più basse le troveremo solo al nord e in montagna.

Aggiornamento sulle nevicate che avevamo previsto tra Lombardia ed Emilia occidentale di quest'oggi: la previsione non è stata rispettata a pieno a causa di precipitazioni troppo deboli rispetto alle attese e temperature leggermente più alte nei medio-bassi strati. Il rovesciamento dell'aria fredda, pertanto, non è stato sufficiente a generare nevicate fino a quote pianeggianti. Lievi imbiancate si registrano tra pavese e alessandrino, per il resto troviamo temperature tra 1.5 e 3.5°C e piogge molto deboli.

Tornando a noi, Il maltempo ci farà compagnia almeno fino al termine della settimana e con buona probabilità fino a metà della prossima! Come già visto in questo articolo il maltempo persisterà così a lungo nel Mediterraneo a causa dell'isolamento dell'intera saccatura fredda nel Mediterraneo. Isolandosi, questa d'aria vita a una depressione stazionaria ricca di precipitazioni.

Piogge e nevicate riguarderanno principalmente centro e sud Italia, mentre il nord vedrà solo qualche rapida comparsa. In particolare ci riferiamo alla giornata di giovedì, quando potremmo assistere a nevicare fino a bassissima quota tra Veneto ed Emilia Romagna, mentre sul resto del nord le precipitazioni saranno quasi del tutto inesistenti.

Nevicherà anche al centro e al sud? Si, non su coste e pianure. La neve potrebbe fare la sua comparsa tra venerdì, sabato, domenica e lunedì fino in bassa collina sulle regioni centrali, specie su Marche, Umbria, Abruzzo e Molise (fin sui 200 metri circa). Sempre più probabile l'arrivo della neve, nel week-end e lunedì sulle colline del sud (fino a 500 metri circa). Le piogge certamente non mancheranno su coste e pianure e alle quote basse.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 18 gennaio: precipitazioni sparse al nordest, nevose in collina o bassa collina. Più asciutto al nordovest, tanto maltempo al centro e al sud con nevicate abbondanti in montagna. Insiste il forte libeccio sulle regioni centro-meridionali. Temperature in calo.

Giovedì 19 gennaio: ancora correnti artiche verso l'Italia, possibili nevicate a quote di pianura su Veneto ed Emilia Romagna. Fiocchi in collina su Marche, Umbria, alta Toscana. Maltempo diffuso al sud.

Venerdì 20 gennaio: il maltempo si concentra su centro e sud Italia, nevicate in collina sul medio Adriatico e Umbria. Neve in montagna al sud.

Sabato 21 gennaio: isolamento della saccatura fredda nel Mediterraneo e ancora tanto maltempo al centro e al sud. Nevicate abbondanti in Appennino a quote sempre più basse, fino in bassa collina sul versante adriatico fino al Molise.

Domenica 22 gennaio: ancora clima da pieno inverno su gran parte d'Italia, freddo e neve in bassa collina sul centro Italia, oltre 600-700 metri al sud.

Lunedì 23 gennaio: freddo e maltempo invernale al sud e medio-basso Adriatico. Nevicate a quote basse sulle regioni centrali, fino in alta collina al sud! Soleggiato ma molto freddo al nord.

Martedì 24 gennaio: il maltempo non molla la presa al sud. Ancora nubi, piogge, nevicate a quote collinari e clima freddo. Stabile al nord.

