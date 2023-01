Meteo 15 giorni: l'INVERNO potrebbe innamorarsi dell'Europa (e dell'Italia!)

Dopo la fase estremamente instabile che ha reso turbolento il tempo della nostra Penisola e che porterà altre nevicate a quote basse fra giovedì e venerdì, potrebbe salire in cattedra il freddo.

In un primo momento, le correnti fredde settentrionali scaturiranno dallo sprofondamento verso sud dell'area depressionaria che attualmente è posizionata sul centro-nord dell'Italia. Di conseguenza, prepariamoci ad un fine settimana assai rigido, con frequenti gelate al nord e nevicate che riguarderanno essenzialmente l'Appennino centro-meridionale.

L'osservata speciale in questi casi è sempre lei: l'alta pressione atlantica. Molto spesso, dopo una fase fredda, l'anticiclone tende a "spanciare" riportando la mitezza ed il tempo scialbo sull'Italia. Questa volta però potrebbe andare in maniera diversa.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 25 gennaio:

L'alta pressione, più che spanciare verso il Mediterraneo, resterà ferma sul posto, favorendo continue discese di aria fredda verso l'Italia, soprattutto il versante adriatico e il meridione (anche se farà freddo un po' ovunque).

Successivamente, la figura stabilizzante potrebbe puntare verso nord, come mostra la media degli scenari americana valida per sabato 28 gennaio:

Le correnti fredde potrebbero addirittura scavare una depressione alle basse latitudini del Mediterraneo, con tempo perturbato e freddo non necessariamente solo al centro-sud. Notate la posizione dell'alta pressione, che tenderà ad ergersi verso nord, favorendo una circolazione fredda sui meridiani centrali del Continente, oltrechè sull'Italia.

Infine, vi mostriamo la media termica a 1500 metri imbastita questo pomeriggio dal modello americano e valida per sabato 28 gennaio:

Ad eccezione della Sicilia, le temperature alla medesima quota saranno quasi ovunque inferiori allo zero, con punte di -4° in prossimità dell'arco alpino e -6°/-8° sull'Europa orientale. E' una situazione indubbiamente interessante che varrà la pena seguire passo dopo passo; continuate quindi a leggere i nostri articoli!

