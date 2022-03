Meteo 7 giorni: avvezione tiepida nordafricana, poi finalmente la pioggia?

Prima l'aumento delle temperature e poi la tanto attesa pioggia: potrebbe essere questa la sequenza di situazioni meteorologiche che potranno manifestarsi nel corso dei prossimi sette giorni.

Per il momento, almeno fino a domenica e le prime ore di lunedì, le correnti fredde nord-orientali ci faranno compagnia e porteranno ancora temperature da pieno inverno. Solo le isole maggiori riceveranno un po' di pioggia dovuta ad una depressione atlantica che riuscirà a farsi largo nel Mediterraneo occidentale e sul canale di Sardegna.

Nella prima parte della prossima settimana si concretizzerà il cambio di scenario: una depressione atlantica si isolerà sulla penisola iberica e l'Africa nord-occidentale, innescando la risalita di un promontorio sub-tropicale su tutta Italia (leggi qui maggiori approfondimenti). Quest'avvezione di aria più calda dal nord Africa farà salire nettamente le temperature fino a superare le medie del periodo su tutta la penisola. I venti di scirocco torneranno a soffiare su gran parte delle regioni, specie al sud e le isole maggiori.

Non escludiamo anche qualche piovasco a ridosso dei monti all'estremo sud e sul nordovest. Tornerà a farci compagnia anche il pulviscolo sahariano.

Successivamente potrebbe tornare anche la pioggia, su regioni dimenticate dal maltempo come quelle del lato tirrenico e del nord. La depressione su citata, che ad inizio settimana si isolerà sulla penisola iberica, tenderà gradualmente a muoversi verso l'Italia da giovedì in poi favorendo un diffuso guasto delle condizioni meteo.

Un po' di pioggia tra giovedì e venerdì potrebbe tornare a bagnare il nordovest ed il lato tirrenico, sebbene il maltempo più consistente potrebbe arrivare nel week-end 19-20 marzo.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Sabato 12 marzo: perturbazione atlantica in scorrimento dal canale di Sardegna all'estremo sud, con piogge e rovesci sulle isole maggiori. Nubi in aumento al centro e al nordovest ma senza fenomeni. Temperature stazionarie o in ulteriore calo.

Domenica 13 marzo: maltempo sparso su Sardegna e Sicilia ma in via di miglioramento. Stabile altrove. Temperature stazionarie.

Lunedì 14 marzo: correnti di scirocco in intensificazione al sud. Tante nubi sparse e pulviscolo sahariano in atmosfera. Isolati piovaschi a ridosso dei monti del sud e in Piemonte. Temperature in aumento.

Martedì 15 marzo: anticiclone sempre più forte su gran parte d'Italia, temperature in aumento netto al centro e al sud.

Mercoledì 16 marzo: stabile su gran parte d'Italia, nubi in aumento al sud per correnti via via più forti di libeccio. Temperature in aumento.

Giovedi 17 marzo: possibile graduale peggioramento al nordovest e sul lato tirrenico per l'avvicinamento di una perturbazione atlantica. Temperature in aumento.

Venerdì 18 marzo: ulteriore peggioramento al nordovest, le regioni tirreniche e al sud. Piogge più consistenti a ridosso dei monti, neve in alta quota. Temperature stazionarie.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località