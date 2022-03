Sussulto SUB-TROPICALE la prossima settimana, ecco cosa succederà

Non c'è più alcun dubbio sul risveglio dell'anticiclone africano ad inizio prossima settimana: tutti i modelli matematici sono concordi circa l'espansione di un promontorio anticiclonico dal nord Africa sin verso l'Italia e tutto il Mediterraneo centrale, come risposta ad un forte affondo perturbato sull'Europa occidentale ed il Marocco.

Questa depressione innescherà il moto di correnti più tiepide su tutta Italia a partire da lunedì e din modo più evidente da martedì e mercoledì. Dopo una lunga assenza, dunque, tornerà a soffiare il vento di scirocco su tante nostre regioni, proprio in virtù del richiamo d'aria mite che sorvolerà lo Stivale.

L'aumento termico sarà piuttosto contenuto inizialmente: lunedì avremo ancora residue sacche fredde alle basse quote, sempre provenienti dall'est Europa, che manterranno basse le temperature. Nei valori massimi avremo un aumento termico generale, ma solo di qualche grado.

Tra martedì e mercoledì l'aumento delle temperature sarà più evidente e a tratti potremo sfiorare i 17-19°C su alcune località del sud e sulle isole maggiori.

Il tempo sarà prevalentemente stabile per tutta la prima metà della prossima settimana, eccezion fatta per alcuni annuvolamenti al sud e sul nord-ovest, a causa dei venti sciroccali ricchi di umidità e pulviscolo sahariano. Non escludiamo rari piovaschi a ridosso dei monti. Il vento di scirocco si farà sentire soprattutto sulle due isole maggiori, con raffiche moderate e a tratti forti.

A metà settimana le temperature si porteranno sopra le medie su tutta Italia, con picchi fino a 3-4°C sopra media.

Il respiro tiepido sub-tropicale potrebbe culminare con l'arrivo del maltempo atlantico, determinato dalla depressione citata qualche paragrafo fa, ovvero quella che andrà a consolidarsi tra Europa occidentale e Marocco. Tale perturbazione potrebbe pian piano muoversi verso l'Italia riuscendo a portare la tanto attesa pioggia su molte regioni, come descritto in questo articolo.