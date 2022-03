Le PIOGGE previste per i prossimi 10 giorni: c'è anche il NORD!

La primavera avanza e sul finire della settimana prossima dovrebbe concedere la pioggia a gran parte d'Italia, salvo sfortunate eccezioni. Le regioni settentrionali, specie il nord-ovest, sperano che sia la volta buona per far cadere un po' d'acqua sui terreni rinsecchiti da tre mesi di siccità pressochè continua.

Le notizie che vi forniamo oggi sono abbastanza confortanti, anche se servirebbe un trend umido e piovoso per tentare di risanare almeno in parte il disavanzo idrico dopo un inverno disastroso.

La mappa in questione mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia nei prossimi 7 giorni. Ricordiamo che i millimetri segnati hanno valore puramente indicativo e non devono quindi essere presi come oro colato:

Ottime piogge in vista per l'est e il sud della Sardegna, tra i 40 ed i 70mm. Buone le piogge anche sul nord-ovest e l'Appennino settentrionale, tra 30 e 35mm oltre al medio Tirreno. Il resto del nord avrà piogge attorno a 10-15mm, più scarse sulla Pianura Veneta e le coste giuliane.

20mm sono attesi anche sul Medio Adriatico e in Sicilia, 15mm sul Golfo di Taranto. Piogge scarse o nulle invece sulla Calabria Tirrenica.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/domenica-mattina-sar-inverno-sull-italia-attenzione-alle-gelate-tardive/93290/