Meteo 7 giorni: anticiclone sempre più forte, TEMPERATURE in impennata?

Il grande protagonista dell'inverno continua ad essere l'anticiclone delle Azzorre con qualche aiutino sub-tropicale, come purtroppo abbiamo potuto constatare tra la fine di dicembre ed il mese di gennaio, eccetto qualche sporadico episodio articolo al sud e sul lato adriatico.

Sarà proprio l'anticiclone a caratterizzare la prima decade di febbraio, famoso per essere il più freddo e nevoso dell'inverno ma che a conti fatti ci regalerà giornate stabili e addirittura miti (perlomeno in questi primi 10 giorni del mese).

Una blanda flessione della cupola alto-pressoria è prevista tra venerdì e domenica mattina, ma gli effetti saranno fin troppo miseri: un po' di nubi in arrivo al centro e al sud, con piogge sporadiche e deboli. Venerdì i primi fenomeni blandi tra Liguria, Toscana e Romagna, mentre sabato avremo fenomeni leggermente più presenti anche su Marche, Umbria, Abruzzo, Campania. Domenica qualche pioggia di passaggio su Sardegna, Sicilia, Calabria, ma nulla di particolarmente rilevante.

Al nord nulla da segnalare: tranne un po' di nubi e qualche nebbia, la siccità la farà ancora da padrona.

Un altro clamoroso rinforzo dell'anticiclone avverrà nella prima metà della prossima settimana, come già anticipato in questo articolo. Aria mite a tutte le quote proveniente dall'Atlantico e prima ancora dai Caraibi giungerà in Italia dove rafforzerà ulteriormente l'anticiclone. Si prospetta, dunque, un'altra settimana stabile e piuttosto gradevole sia in pianura che in montagna. Lo zero termico rischia di schizzare nuovamente a quote superiori ai 3500 metri, come accaduto a Capodanno.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Giovedì 3 febbraio: cieli generalmente sereni su tutta Italia, ma venti moderati di tramontana (residui) al sud. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Venerdì 4 febbraio: alta pressione in Italia, ma possibili infiltrazioni umide verso il settore tirrenico. Nubi in aumento su Liguria, Toscana, Lazio e al nord, con piogge rare. Stabile al sud. Temperature in aumento.

Sabato 5 febbraio: ingresso di aria umida atlantica verso le regioni tirreniche con piogge deboli e sparse. Temperature in aumento.

Domenica 6 febbraio: addensamenti al sud con piogge sparse su Sicilia e Calabria. Migliora al centro, sempre stabile al nord. Temperature in aumento.

Lunedì 7 febbraio: anticiclone in rinforzo su tutta Italia, tempo stabile e siccitoso. Temperature in aumento.

Martedì 8 febbraio: poche variazioni, l'anticiclone resterà forte su tutta Italia e garantirà tempo stabile. Clima mite in pianura, gradevole anche in montagna.

Mercoledì 9 febbraio: stabile e soleggiato su quasi tutta Italia, eccetto locali nubi basse o banchi di nebbia al nord e sul lato tirrenico. Temperature stazionarie.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località