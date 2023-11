Due rapide avvezioni FREDDE, ma non per tutti

La stabilità cominciata ad inizio settimana non durerà a lungo, poiché non ci sono le condizioni per lo sviluppo di un solido e statico anticiclone sul Mediterraneo come invece lo è stato nella prima parte di stagione. La situazione è fortemente dinamica e tra pochi giorni avremo a che fare anche con un indebolimento del vortice polare che porterà, inevitabilmente, a scambi meridiani ancor più marcati.

Il promontorio anticiclonico si mostrerà debole sul suo fianco orientale, lasciando spazio alle prime fredde nord-europee della stagione. Tra 17 e 18 novembre è certo il passaggio di un velocissimo impulso freddo sui Balcani, che farà scendere le temperature sulle regioni adriatiche e al sud portando anche un po' di rovesci e venti sostenuti.

A seguire tornerà l'alta pressione per un paio di giorni, in attesa di un'altra perturbazione che si distaccherà dal flusso nord-europeo. Questa nuove perturbazione potrebbe agire principalmente su centro e sud Italia tra 21 e 22 novembre, lasciando nuovamente il nord ai margini del maltempo.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 16 novembre: giornata stabile eccetto un aumento delle nubi al nord, ma senza particolari conseguenze. Clima gradevole al sud.

Venerdì 17 novembre: venti freddi in arrivo dai Balcani verso sud e regioni adriatiche. Piogge e temporali sparsi in azione su centro e sud. Più stabile al nord. Temperature in forte calo.

Sabato 18 novembre: ultimi fenomeni al sud e venti tesi di tramontana. Temperature in calo.

Domenica 19 novembre: stabile ovunque, torna l'alta pressione ma clima freddo sul lato adriatico e al sud.

Lunedì 20 novembre: stabile ovunque, ancora alta pressione su tutta Italia. Temperature in aumento.

Martedì 21 novembre: da valutare un nuovo peggioramento sulle regioni centrali, nord Italia presumibilmente ai margini.

Mercoledì 22 novembre: possibile peggioramento al sud con venti freddi settentrionali. Sereno al nord.

