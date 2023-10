Bel tempo agli sgoccioli: torna la pioggia, anche con freddo a sorpresa!

Siamo alle porte di un deciso peggioramento del tempo su gran parte dell'Europa centro-occidentale, dove ancora adesso insiste un potente campo di alta pressione davvero coriaceo e persistente. Questo anticiclone sta regalando giornate praticamente estive dall'inizio di ottobre, ma a quanto pare la sua fine è ormai imminente!

A partire da domenica l'anticiclone comincerà a perdere colpi e le prime deboli piogge potranno bagnare alcune località del nord e del medio-alto Tirreno. Il maltempo entrerà nel vivo nel corso della prossima settimana, quando arriveranno perturbazioni una dietro l'altra, tutte ricche di piogge e acquazzoni. Insomma l'autunno aprirà i battenti proprio con l'avvio della nuova settimana.

La fase perturbata potrebbe culminare con la prima irruzione fredda della stagione, proveniente dall'est Europa, che rischia di far precipitare le temperature soprattutto al nord e al centro Italia. Non escludiamo anche la famigerata interazione "ovest-est", dove l'aria fredda orientale entra in contatto con le umide correnti atlantiche generando persistenti ondate di maltempo. In tale situazione, attorno al 19-20 ottobre, potremmo imbatterci nelle prime nevicate a quote realtivamente basse sul nord Italia. Questa tendenza, tuttavia, richiede ancora ulteriori sviluppi e conferme.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Venerdì 13 ottobre: poche variazioni, insiste l'alta pressione con temperature sopra le medie. Foschie e nebbie notturne e mattutine su valli e pianure.

Sabato 14 ottobre: nubi in aumento al nord, stabile altrove con clima molto mite.

Domenica 15 ottobre: primi cenni di cambiamento al nord e alto tirreno. In arrivo piogge sparse e locali rovesci. Più stabile al sud.

Lunedì 16 ottobre: piogge sparse sul lato tirrenico specie dal pomeriggio. Variabile altrove. Temperature in calo al nord, stazionarie altrove.

Martedì 17 ottobre: maltempo diffuso al centro e al nord, piogge anche su Sardegna e Campania. L'autunno entra in scena.

Mercoledì 18 ottobre: altra perturbazione verso centro e nord Italia, con piogge diffuse e localmente forti. Ulteriore calo termico al nord.

Giovedì 19 ottobre: maltempo diffuso specie al centro e al nord con locali forti temporali. Neve in montagna. Temperature in crollo al nord.

