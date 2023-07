METEO A 15 GIORNI: grande caldo ma occhio ai temporali al nord

Il campo di alta pressione africana che da alcuni giorni interessa i paesi del Mediterraneo, sarà destinato a durare ancora a lungo. Infatti saranno necessari ancora diversi giorni prima che le fasce subtropicali possano attenuarsi. Per le regioni del centro e del sud l'ondata di caldo ha tutte le carte in regola per insistere anche nel medio e nel lungo termine, con valori decisamente elevati. Su questo settore d'Italia le temperature saranno molto elevate per tutto il mese di luglio.

Analisi in quota riferita a mercoledì 19 luglio, ecco le temperature stimate dal modello americano GFS alla quota di circa 1.500 metri:

Meritano un discorso a parte le regioni settentrionali, questo settore d'Italia infatti potrebbe sperimentare qualche passaggio temporalesco portato da una marginale influenza delle correnti oceaniche pilotate dalla continua attività depressionaria che dall'Oceano Atlantico si spingerà verso l'Europa centrale. Alcune soluzioni previsionali infatti ipotizzano un cedimento più convinto dell'alta pressione su questo settore nella terza decade di luglio.

Anomalie di geopotenziale alla quota di 500hPa (circa 5.500 metri) in cui si evincono anomalie positive sul Mediterraneo, corrispondenti ancora alla presenza di frequenti e coriacei anticicloni:

CONCLUSIONI: Nel complesso possiamo affermare che l'alta pressione resterà ancora la principale protagonista per la seconda metà del mese ma che oggi rispetto a ieri abbiamo una chance in più di una possibile riduzione delle temperature segnatamente sulle regioni settentrionali e dalla prossima settimana. Ancora poche le speranze di un cambio di rotta per il centro e il sud.