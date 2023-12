Meteo 15 giorni: VENTI di TEMPESTA sul periodo natalizio! Colpiranno anche l'Italia?

Il periodo natalizio coincide solitamente con la massima intensità del vortice polare, che spesso e volentieri si chiude a riccio, sparando venti di tempesta che coinvolgono soprattutto l'Europa centro-settentrionale.

Dopo la fase anticiclonica che ci interesserà tra il week-end e l'inizio della settimana prossima, sul nostro Continente potrebbe arrivare una violenta depressione foriera di venti tempestosi segnatamente a nord dell'arco alpino, ma con riflessi sicuramente anche in Italia.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per venerdi 22 dicembre:

Notate le isobare fittissime in prossimità dell'Europa centro-settentrionale dove avremo venti tempestosi, seppure in un contesto non particolarmente freddo. L'Italia verrà interessata marginalmente da questo fenomeno e gli effetti maggiori si sentiranno soprattutto sulle Alpi, dove agiranno intense bufere di neve in quota.

Poche e scarse le precipitazioni sul nostro Paese, se si eccettuano rovesci nelle aree sopravvento al flusso portante occidentale, ovvero lungo le regioni tirreniche e nelle aree interne del centro e del meridione, ma in un contesto mite.

Volgendo lo sguardo oltre ed arrivando alla giornata di Natale, questa è la situazione estrapolata dalla media degli scenari americana questo pomeriggio:

Ancora correnti occidentali non fredde sul nostro Continente con un tempo nel complesso variabile e mite anche in Italia. Anche in questo frangente non avremo precipitazioni abbondanti, solo rovesci nelle aree sopravvento al flusso.

Ecco infatti la mappa della probabilità di pioggia a scala italica per la giornata di Natale. Vi ricordiamo che: In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Ancora rischio di bufere di neve sui settori più alti delle Alpi. Un po' di pioggia anche lungo il Tirreno, la Sardegna e le aree interne, in genere accompagnate da un clima ventoso e mite con rischio anche di mareggiate. Più a riparo le pianure del nord e le regioni del versante adriatico dove le piogge saranno molto scarse se non del tutto assenti.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località