Meteo 15 giorni: torna il volto STABILE e CALDO dell'estate, ma non sembra durare a lungo

Dovrebbe concludersi abbastanza in fretta la parentesi più fresca ed instabile che interesserà la nostra Penisola nei prossimi due giorni. L'alta pressione scalpita ed entro l'inizio della seconda decade di agosto si renderà nuovamente protagonista su tutta la Penisola e il bacino del Mediterraneo con tempo stabile e caldo.

Iniziamo con la media degli scenari del modello americano valida per sabato 12 agosto:

Le correnti instabili atlantiche (frecce blu) dovrebbero alzarsi di latitudine. Così facendo, l'alta pressione avrà campo libero e si impossesserà di tutta l'Italia con tempo stabile e soleggiato.

In una prima fase il caldo non dovrebbe essere intenso, se non sulle Isole e all'estremo sud. Si resterà in sostanza su uno standard moderato, con qualche punta più elevata, ma senza esagerare su gran parte della Penisola.

Poco prima di Ferragosto, invece, le temperature potrebbero aumentare e dare origine ad una situazione di caldo intenso su gran parte d'Italia, in modo particolare al centro e al sud. Ecco infatti la mappa termica a 1500 metri attesa per le ore centrali di lunedi 14 agosto:

A parte alcune aree del settentrione che avranno caldo moderato, il resto d'Italia sarà preda del caldo intenso. Si nota addirittura una zona con caldo molto intenso tra il nord Africa e la Penisola Iberica, ma non dovrebbe riguardarci.

Quando avremo un cambiamento? Forse dopo Ferragosto. Ecco la mappa della probabilità di pioggia estrapolata dal modello americano per mercoledi 16 agosto:

Il flusso atlantico si dovrebbe abbassare nuovamente di latitudine interessando il nord con alcuni temporali. Sul resto della Penisola i cambiamenti saranno pochi e il tempo seguiterà ad essere soleggiato e abbastanza caldo.

