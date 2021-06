Meteo 15 giorni: spunta un CAMBIAMENTO nei primi giorni di luglio?

La situazione di stallo che stiamo sperimentando da oltre una settimana, dovrebbe continuare fino al termine del mese di giugno. Aspettiamoci quindi ancora molto caldo specie al meridione, pochi temporali che quando ci saranno, colpiranno i soliti posti senza progredire verso altri lidi (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/aggiornamento-previsioni-meteo-live-per-oggi-domani-e-i-prossimi-giorni/50992/)

La situazione potrebbe modificarsi in maniera abbastanza sensibile nei primi giorni di luglio. Vi ricordiamo che stiamo commentando una tendenza a lunga scadenza, di conseguenza non prendetela come oro colato.

Se ci fidiamo delle elaborazioni odierne del modello americano, notiamo una modifica nella circolazione globale che dovrebbe divenire realtà all'inizio del nuovo mese. La prima mappa è valida per venerdi 2 luglio:

Oltre ai temporali che interesserebbero il centro-nord della Penisola, con ottimi e benefici effetti anche al meridione, si nota uno spostamento del fiato bollente africano: non più sulle nostre regioni meridionali, bensi in direzione della Penisola Iberica. Ciò scaccerebbe le correnti sahariane dall'Italia, in favore di aria decisamente meno calda e gradevole proveniente dai quadranti settentrionali.

Il prezzo da pagare (se così si potrà chiamare) sarà una parziale accentuazione dell'instabilità che tornerà a farsi vedere nelle aree appenniniche, con locali sconfinamenti anche lungo le coste.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a lunedi 5 luglio, questa è la situazione estrapolata oggi dal modello americano:

Ecco il caldo intenso che questa volta punterà l'Iberia, la Francia occidentale e le Isole Britanniche; da noi resterà attivo un flusso relativamente fresco ed instabile da nord-ovest che dovrebbe mantenere le temperature su standard accettabili su tutto il nostro Paese.

In altre parole: estate sì, ma senza eccessi e con un pizzico di instabilità in piu sul nostro Paese.

