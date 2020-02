AGGIORNAMENTO previsioni meteo LIVE per OGGI, DOMANI e i prossimi giorni

Segnaliamo che i nostri esperti hanno appena effettuato l'aggiornamento delle previsioni meteo dettagliate per i prossimi giorni per tutta l'Italia.

Il commento dell'esperto sul tempo previsto nei prossimi giorni

Giovedi 20 febbraio residui rovesci al mattino sull'Abruzzo e al meridione con neve sopra gli 800-1000 metri, ma in miglioramento. Un po' di vento da nord e un po' di freddo, Bel tempo, ma con qualche grado in meno, altrove.

Il prossimo fine settimana si annuncia all'insegna del bel tempo e del clima mite su tutta la Penisola. Non mancherà però qualche nube bassa tra la Liguria e il Tirreno specie domenica.

